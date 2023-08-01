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Amasya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 11:50
  • Giriş: 01.08.2023 11:50
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:51
Kaynak: İHA
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Amasya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Taşova istikametine giden Hasan Güneş (42) idaresindeki W34932 D yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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