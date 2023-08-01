Amasya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Amasya’nın Taşova ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Taşova istikametine giden Hasan Güneş (42) idaresindeki W34932 D yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.