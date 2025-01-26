Amasya’da otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı

Amasya’da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 kara yolu üzerindeki Taşova ilçesine bağlı Durucasu köyü kavşağında meydana geldi. Tokat’ın Niksar ilçesinden Kocaeli’ye doğru seyir halinde olan 41 UL 686 plakalı otomobil sürücüsü H.Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak sürüklenen otomobilin içinde bulunan sürücü ve çocukları O.Z.(9), M.Z.(15) ile eşi S.Z.(46) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Köylüler köprülü kavşak istiyor

Durucasu köyü sakinlerinden Serdar Özdemir, “Bu kavşak yapıldı yapılalı haftayı geçmiyor kaza oluyor. Yetkililerden isteğimiz buraya köprülü kavşak yapılması. O kavşak yapılırsa kazalar sıfıra iner. Köy halkı olarak köye giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşamayız. Şükrediyoruz ölüm olmadı” dedi.