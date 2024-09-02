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Amasya’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2024 14:47
  • Giriş: 02.09.2024 14:47
  • Güncelleme: 02.09.2024 14:47
Kaynak: İHA
Amasya’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Amasya’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mümin Yankaç’ın kullandığı 34 NV 0702 plakalı otomobil Amasya-Taşova karayolu Ladik köprüsü mevkiinde kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yolun sağında bulunan beton kanala düşerek durabildi.

Sürücü ve yanındaki Yücel Yankaç ile Alicemal Yankaç yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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