Amasya’da otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarptı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü yararlanırken 2 otomobil de yola devrildi.

Kaza, Taşova’ya bağlı Çambükü köyü yakınlarında meydana geldi. Kürşat Oğuzyer (27) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı.

TIR’daki 2 otomobil kaza sırasında yola savrulurken, sürücü Oğuzyer de yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Araçlar ve TIR, vinçle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.