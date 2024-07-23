Amasya’da otomobil tıra arkadan çarptı: ABD’li aileden 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ABD’li aileden 2’si ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ABD vatandaşı Brent Mıchael Walter’in (31) Samsun’dan kiralayarak yola çıktığı 34 KOZ 998 plakalı otomobil, Ünal Sakik yönetimindeki 41 L 6433 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tırın altına giren araçtaki sürücünün yanı sıra eşi L. Colleen Walter (29), çocukları A. Nathanıel Walter (9), B. Marie Walter (7) ve E. Colleen Walter (4) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü ve eşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tırın dorse kısmına saplanan otomobilden dışarı fırlayan çocuk koltuğu ve ilkyardım çantası çarpışmanın boyutunu göz önüne serdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.