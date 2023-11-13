Amasya’da polisten uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

Amasya’da polisin düzenlediği üç ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İl dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs ve kullandıkları araç Harmanağılı köyü yolu il merkezi istikametinde takibe alınarak yakalandı. Araç içerisinde M.Ü. ve H.A. isimli şahıslar 95 gr. uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden tutuklanarak Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Merzifon’dan il merkezi istikametine doğru seyir halinde olan araç içinde bulunan S.K., A.K., M.D. ve E.B.A. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramadan aracın iç aksam kısmına zulalanmış şekilde 367,13 gr. uyuşturucu ele geçirildi.

Şahıslara yönelik adli işlemler yapıldı. Merzifon’da A.Z., C.D. ve B.D. isimli şahıslarda 9,49 gr. uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde kullanma kapsamında işlem uygulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nün il genelinde uyuşturucu, uyarıcı madde ticaretinin engellenmesi ile bu tür maddelerin kullanımının önlenmesi amacıyla etkin ve kararlı bir mücadeleye devam edeceği bildirildi.