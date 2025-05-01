Amasya’da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

(AMASYA) - Amasya’da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi. Lahiti satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen kişi hakkında adli işlem uygulandı, lahit Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin, yaklaşık 4 aydır yaptığı araştırmalar sonucunda, N.A. (51) isimli şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda bir lahit tespit edildi.

Üzerinde çeşitli kabartma figürlerinin yer aldığı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahite el konuldu.

Lahiti satmak için müşteri arayışında olduğu öğrenilen şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlandı, lahit Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.