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Amasya’da seyir halindeki tır alev topuna döndü

Amasya’da seyir halindeki bir tır alev topuna döndü. Dorseden kurtarılan çekicinin yandığı anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 23:53
  • Giriş: 31.07.2023 23:53
  • Güncelleme: 31.07.2023 23:53
Kaynak: İHA
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Amasya’da seyir halindeki tır alev topuna döndü


Amasya’da akşam saatlerinde bir tır, Yağcıabdal köyüne giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa süre içerisinde tır alev alev yandı. Yangını gören çevredekiler ve sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

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