Amasya’da şiddetli fırtına restoranın çatısını ve kamelyaları uçurdu

Amasya’da dün yaşanan şiddetli fırtına Ziyaret göletinin kenarındaki bir restoranın çatısını uçurdu, kamelyaları yerinden söktü.

Amasya merkeze bağlı Ziyaret beldesindeki göletin kenarında bulunan restoran ve etrafındaki kamelyalar fırtınadan büyük çapta zarar gördü.

Birkaç dakika süren fırtına anında yaşadıklarının korkutucu olduğunu belirten restoran çalışanı Bilal Dedeoğlu, “Çatı, iskele ve kamelyalarda çok büyük zarar oluştu. Hortum gibi dönerek çatıyı ve kamelyaları sürükleyerek uçurdu” dedi.

Dedeoğlu, korku dolu anlar yaşayan müşterilerini o sırada güvenli alana aldıklarını söyledi.