Amasya’da takla atan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Amasya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Furkan K. idaresindeki 60 ABN 628 plakalı otomobil, Koza Mahallesi hal kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bariyerlere çarptı.

Refüjde sürüklenen otomobilin sürücüsü ve Samet E. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.