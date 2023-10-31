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Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.10.2023 10:38
  • Giriş: 31.10.2023 10:38
  • Güncelleme: 31.10.2023 10:39
Kaynak: İHA
Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

Amasya’da iki kişi arasında tekmeli, bıçaklı kavga çıktı. Çevreden gelenlerin de karıştığı kavgada iki kişi aldıkları bıçak darbeleri sonrası ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Hacılar Meydanı Mahallesi’nde geç saatlerde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Gökmen Ç. ve Furkan A. bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Samsun’daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 

Kavgaya müdahale eden polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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