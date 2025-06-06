Amasya’da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Amasya’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova kavşağında yaşanan kazada, İslam G. idaresindeki 34 DRD 291 plakalı hafif ticari araç, Tarık Ş.’nin kullandığı 42 SP 001 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Nurdane G., Tunahan A., Ervanur G., Tarık Ş. ile Tülay Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin inceleme başlattığı kaza çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.