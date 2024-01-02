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Amasya’da tır devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.01.2024 17:23
  • Giriş: 02.01.2024 17:23
  • Güncelleme: 02.01.2024 17:23
Kaynak: İHA
Amasya’da tır devrildi: 1 yaralı

Amasya’da yağışlı yolda kontrolden çıkan tır yolun kıyısına devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Akbaş idaresindeki 68 ABL 481 plakalı tır Amasya’dan Çorum istikametine seyir halindeyken Yıldızköy mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolun kıyısına devrildi. Sürücü yaralandı. 

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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