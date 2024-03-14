Amasya’da TIR devrildi
Kaynak: İHA
Amasya’da kontrolden çıkan tır yola devrildi. Tırın kupası adeta şahlanarak havada asılı kaldı. Yaralanan sürücü sıkıştığı yerden merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cengiz D. yönetimindeki 19 BL 619 plakalı dolap yüklü tır, Çorum Mecitözü istikametinden Amasya’ya seyir halindeyken Kaleboğazı köyü mevkiine geldiği esnada kontrolden çıktı. Devrilen tırın kupası adeta şahlanarak asılı kaldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Feci kazada yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiyecilerin uzattığı merdiven yardımıyla alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.