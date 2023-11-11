Amasya’da tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Amasya’da tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya-Samsun karayolu Şehzadeler Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gün idaresindeki 55 ACN 924 plakalı tır, yol yapım çalışma alanına geldiğinde önünde yavaşlamış olan sürücü Mustafa Aktan idaresindeki 06 DMK 127 plakalı otomobile arkadan çarptı. Öndeki 3 otomobil daha kazaya karışarak hasar gördü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.