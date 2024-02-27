Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya’da tır yan yatarak devrildi

Ajans Haberleri
  • 27.02.2024 11:16
  • Giriş: 27.02.2024 11:16
  • Güncelleme: 27.02.2024 11:16
Kaynak: İHA
Amasya’da tır yan yatarak devrildi

Amasya’nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yola yan yatarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye, göre Çeltek Mahallesi’nde altgeçitten geçen Mehmet K. yönetimindeki 27 L 6519 plakalı tır, altgeçit çıkışında kontrolden çıkarak yan yatıp devrildi. 

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol