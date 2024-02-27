Amasya’da TIR yan yatarak devrildi
Kaynak: İHA
Amasya’nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yola yan yatarak devrildi.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye, göre Çeltek Mahallesi’nde altgeçitten geçen Mehmet K. yönetimindeki 27 L 6519 plakalı TIR, altgeçit çıkışında kontrolden çıkarak yan yatıp devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.