Amasya’da TIR’ın dorsesinden 10 kaçak göçmen çıktı

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, şoför Ü.A. gözaltına alındı.

Doğu illerinden batı kentlerine düzensiz göçmen taşıdığı ihbarında bulunulan Ü.A. yönetimindeki 34 plakalı TIR, Gümüşhacıköy ilçesi İstanbul yolu istikametinde durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da arama yaptı. TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın şoförü Ü.A. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA