Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya’da traktör devrildi: 1 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Akşam saatlerinde yaşanan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 23:54
  • Giriş: 09.11.2024 23:54
  • Güncelleme: 09.11.2024 23:54
Kaynak: İHA
Amasya’da traktör devrildi: 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre, 05 ADD 898 plakalı traktörüyle Dereli-Ballıca köyü istikametine ilerleyen 60 yaşındaki M.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör takla atarak devrilirken, sürücü M.Ö. yaralandı.
Olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla önce Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol