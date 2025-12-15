Amasya’da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya’nın Taşova ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi yaralandı.
Kaynak: ANKA
Haber: Rafet Öztürk
Edinilen bilgiye göre Ahmet Çakır (75) idaresindeki traktör, Taşova ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü Kesealan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada traktör sürücüsü Ahmet Çakır'ın olay yerinde öldüğü, eşi Saniye Çakır'ın (65) ise yaralandığı belirlendi. Saniye Çakır ambulansla hastaneye kaldırıldı.