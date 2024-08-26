Amasya’da vali içkili işletme olmasın istiyor

Haber Merkezi

Amasya'da turizmciler son yıllarda içki ruhsatı alamamaktan ve içkili işletmelerin bir bir kapanmasından şikayetçi. Artı Gerçek’in haberine göre, turizmciler Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un tutumunu eleştirirken, geçtiğimiz hafta TÜGVA, İHH, Ensar Vakfı gibi iktidara yakın dernek ve vakıfların da aralarında bulunduğu Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) yaptığı açıklamayla içkili işletmelerin kapatılmasını istedi. Açıklamada, içkili mekanların ‘Amasya'nın manevi atmosferine zarar verdiği’ savunuldu.

Kentte son yıllarda birçok tekel bayii ruhsat alamazken, içkili hizmet veren Grand Pasha, Strabon Bar gibi turistik tesislerin ruhsatları iptal edildi. Yalıboyu’nda bulunan Avukatlar Evi'ne de içki ruhsatı verilmedi. Bunun son örneği de 70 yıldır hizmet veren, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Ali Kaya Restoran oldu.

Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Ali Kaya Restoran’ın kira sözleşmesi 13 Nisan'da doldu. Valilik, içkili bir restoran olan Ali Kaya Restoran'ın sözleşmesini yenilemedi. Sürenin 13 Ağustos’ta dolmasının ardından restorana tahliye yazısı gönderildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un içkili işletmelere karşı tutumunu eleştiren Ali Kaya Restoran İşletme Müdürü Davut Keleş, "Vali Bey’in içkili işletmelere karşı tutumu belli. İçkili restoran, otel istemiyor. Bence Vali Bey’in esas amacı içkiyi kaldırmak ve burayı gastronomi mutfağı yapıp Amasya yöresine ait yemekler yapmak. Kafe tarzında işletmek istiyor" diye konuştu.