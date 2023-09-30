Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada yaralananlar arasında durumu ağır olanlar olduğunu söyledi.

İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine giden yolcu otobüsünün Merzifon ilçesine 5 kilometre kala yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini belirten Doruk, "6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si ayakta tedavi edildi, 33 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Aralarında durumu ağır olanlar var." dedi.

Olay yerinde fren izi bulunmadığınI işaret eden Doruk otobüsün yolun kenarındaki kanala çarpması sonucu yan yatıp devrildiğini anlattı.

Öte yandan kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.