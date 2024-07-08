Amasya’da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Suluova ilçesi İstiklal Caddesi’nde D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Niksar ilçesinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Teyfik D. idaresindeki 60 NM 900 plakalı yolcu otobüsü ile Remzi Kaan K. idaresindeki 05 LC 844 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Remzi Kaan K. (21) ile Ceren T. (17) ve Ayçin Hanife Ç. yaralandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradan Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.