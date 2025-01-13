Amasya’daki göçükte hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya’da köyde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Amasya merkeze bağlı Uygur köyünde yurttaşların kendi özel arazisinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında saat 16.50’de göçük meydana geldi.

Göçükte Aytekin Er (56) ve Sezgin Eser (34) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şahısları canlı kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı.

Ekiplerin iş makinesi yardımı ile yaptığı çalışma sonucunda iki yurttaşın yan yana cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

2 çocuk babası Er ile 1 çocuğu bulunan Eser için Uygur Köyü Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Yurttaşlar, kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı.

Vali Bakan, ailelerin acısını paylaşarak başsağlığı diledi.