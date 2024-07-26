Amasya’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek

Resmi Gazete'te yayımlanan karara göre, Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Gözlek köyü bölgesinde bulunan maden ruhsat sahaları açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek. İhalaler, 6 Ağustos'ta 10.00-10.20 saatleri arasında Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odasında yapılacak.

Amasya İl Özel İdaresince Amasya’da iki maden ruhsat sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Gözlek köyü civarında 8,55 ve 7,40 hektar alana sahip I (a) grubu maden ruhsat sahaları açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

İHALELER 6 AĞUSTOS'TA

Muhammen bedelleri sırasıyla 583 bin 791 lira ve 548 bin 259 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri, 6 Ağustos'ta 10.00-10.20 saatleri arasında Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odasında yapılacak.

İhaleye girecek isteklilerin şartname ve eklerini, 1000 lira karşılığında satın almaları zorunlu olacak. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek.