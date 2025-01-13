AMATEM 8 yıldır yok

Aydın’da 2016 yılında projelendirilen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin (AMATEM) akıbeti TBMM gündemine taşındı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kentteki AMATEM sayısını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na sordu. Bakan Memişoğlu’nun yanıtı ise Türkiye’nin bağımlılıkla mücadeledeki eksikliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’li Süleyman Bülbül, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Aydın’daki AMATEM sayısının ve yeni AMATEM kurulmasına ilişkin çalışmaların açıklanmasını talep etti. Aydın’da bağımlılık tedavisi sunan ayakta erişkin arındırma merkezinin 2016 yılı itibarıyla hizmet verdiğini kaydeden Memişoğlu, “Yataklı Arındırma Merkezi”nin ise 30 yataklı olarak yatırım programına alındığını söyledi.

BÜYÜK EKSİKLİK

Aydın’ın, metamfetamin kullanımında ilk sıralarda yer aldığının altını çizen Bülbül, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ülke genelinde yaygınlaştığı bilinmekle birlikte bir bölgede yoğunlaşan madde kullanımı artışına hassasiyetle yaklaşılması gerektiği açıktır” dedi. Aydın’da AMATEM’in hayata geçirilmemiş olmasını, “Büyük eksiklik” olarak değerlendiren Bülbül, “Madde bağımlıları için ayakta ve yatarak tedavi olmak sonuç vericidir. Ancak Aydın’da 30 yataklı AMATEM yapılacağı Ağustos 2022’de müjdelenmiş olup aradan geçen zamanda hiçbir adım atılmamıştır” diye konuştu.

AKP BAŞ EDEMEZ

Resmi verilerin, Türkiye’deki uyuşturucu bağımlılığının giderek arttığını gösterdiğini kaydeden Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göz göre göre uyuşturucu bağımlılığına geçit verilmekte, gençler bu batağa saplanmaktadır. Bu koşullarda bağımlılıkla mücadeleden söz edilemez. Merkezlerin sayısı hızla arttırılmalı, bağımlılar topluma kazandırılmalıdır. 2023’te tedavi görenlerin yüzde 14,3’ünün işsiz, yüzde 45’inin düzenli bir işi olmadığı, yüzde 3,5’inin öğrenci olduğu ve yalnızca yüzde 36,5’inin düzenli bir işi olduğu görülmektedir. Yani, bağımlılık ekonomik sorunlardan bağımsız düşünülemez. Bir halk sağlığı sorunu olan bağımlılıkla, vatandaşı ekonomik darboğaza sokan, ülkeyi uyuşturucu baronlarının bir numaralı adresi haline getiren AKP baş edemez.”

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TEDAVİ MERKEZLERİ AYNI

Bağımlılığın tedavisinde büyük önemi olan kurumlardan AMATEM ve ÇEMATEM sayıları yerinde sayıyor. 2021’de 137 olan tedavi ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2023 sonunda ancak 138 ile ifade ediliyor. Türkiye’deki madde kullanımına ilk başlama yaşına yönelik veriler ise bağımlılıkla mücadelede daha etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Verilere göre, uyuşturucuya ilköğretimde başlayanların oranı yüzde 37,5, ortaöğretimde başlayanların oranı da yüzde 53,5’e kadar ulaşıyor.