Amatör lig maçına hava ambulansı indi
İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.
İzmir’de Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında oynanan Süper Amatör Lig karşılaşmasında sahaya ambulans helikopteri indi.
Maçın 65. dakikasında orta hakem Egehan Kaşıkçı'ya sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği belirtildi.
Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi.
Kalp krizi geçiren hasta Özcan Dağlı, ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.
Tekrar başlayan karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-0 kazandı.
2021'DE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
Ödemişspor'un 2021 yılının Kasım ayında oynadığı Şirinyerspor futbol müsabakasında da benzer bir olay yaşanmıştı.
Süper Amatör Lig E Grubu karşılaşmasına, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verilmişti.
Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurmuş, kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Abide O. (65), sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edilmişti.
Helikopterin sahadan ayrılmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-2 kazanmıştı.