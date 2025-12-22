Giriş / Abone Ol
Amatör Lig maçını çatıda uzanarak izledi; o anlar kamerada

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 13:08
  • Giriş: 22.12.2025 13:08
  • Güncelleme: 22.12.2025 13:09
Kaynak: DHA
Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te, amatör ligde oynanan Anadolu Batur Spor - Siirt Can Spor müsabakasında bir taraftar, maçı yakındaki bir apartmanın çatısında uzanarak izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt 1’inci Amatör Lig’in 4’üncü haftasında Anadolu Batur Spor, dün 14.00’te Siirt 2 Nolu Saha’da Siirt Can Spor ile karşılaştı. Bir taraftar, sahanın yakınlarındaki bir apartmanın çatısına uzanarak karşılaşmayı izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karşılaşma ise Siirt Can Spor’un 1-5 üstünlüğüyle sona erdi.

