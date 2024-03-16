Amatör lig takımı yabancı futbolcu transfer etti

Çorum’un Alaca ilçesinde faaliyet gösteren Alacagücü Futbol Takımı, Fildişi Sahili uyruklu Ibrahim Abdoul Kader’i transfer ederek ilçe tarihinde bir ilke imza attı.

Alacagücü Spor’dan yapılan açıklamada, yabancı uyruklu futbolcuların Alacagücüspor’u hak ettiği yere taşıyacakları belirtilerek şampiyonluk sözü verildi. Alacagücü Spor Takımı Başkanı Kadir Bayat, hedeflerinin bu sezon şampiyonluk olduğunu belirterek, "Takıma transfer ettiğimiz yabancı uyruklu 1 futbolcu ile birlikte gücümüze güç kattık. Böyle güzide kardeşlerimiz neden çoğalmasın? Neden takım daha iyi olmasın? Burada özellikle Alacalı iş adamlarımıza sesleniyorum. Hep birlikte Alacagücüspor’u hak ettiği yere birlikte taşıyalım. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Alaca halkına, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Fildişi Sahili uyruklu İbrahim Abdoul Kader, Alaca’yı çok sevdiklerini ve insanların misafirperver olduklarını belirterek şampiyonluk sözü verdi.

Alacagücü Spor Müdürü ve Başkan Yardımcısı Mustafa Tosuncu da Alacalılara seslenerek, takıma sahip çıkmalarını istedi. Tosuncu; Alaca Kaymakamı, Belediye Başkanı, kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini bir kez daha iletti. Mustafa Tosuncu sporun her alanında Çorum il genelinde Alaca’nın söz sahibi olduğunu, futbolda da bunu ispatlayarak takımlarını ilk etapta ikinci amatörde şampiyon yapıp bir üst lige ve oradan da BAL’a çıkartacaklarının sözünü verdiler.