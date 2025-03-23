Amatör maçta futbolcular basın mensuplarına saldırdı

Darıca Gençlerbirliği-Karamürsel karşılaşmasında Karamürsel futbolcuları basın mensuplarına saldırdı.

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Darıca Gençlerbirliği ile Karamürselspor karşılaşmasında yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. Maçın ilk yarısında ve devre arasında yaşanan gerginlikler, hem saha içini hem de tribünleri gerdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Karamürsel kalecisinin, top toplayıcı bir çocuğa küfür ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Bu duruma tepki gösteren basın mensupları ile Karamürselli futbolcular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile futbolcular, basın mensuplarının üstüne koşarak fiziki müdahalede bulundu. Polis ekipleri devreye girerek, basın mensuplarını saha dışına çıkardı.



Devre arasında olaylar tırmandı

İlk yarının sona ermesinin ardından tansiyon düşmedi. Karamürselli bir futbolcunun, Darıca Gençlerbirliği taraftarına su fırlatmasıyla tribünler karıştı. Maçın ardından futbolseverler, karşılaşma sonuçlarından çok yaşanan olayları konuştu. Her iki tarafın da yaşananlardan zarar gördüğü karşılaşma, saha dışı müdahalelerin gölgesinde kaldı. Darıca Gençlerbirliği-Karamürsel maçı 1-1 sona erdi.



Küfür ve hakaret ederek fiziki müdahale bulundular"

Konuya ilişkin yaşananları anlatan İHA muhabiri Mert Gürenç, "Kale arkasında basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte maçı takip ediyorduk. O esnada Karamürsel kalecisi, top toplayıcıya küfür etti. İlkinde bir şey diyemedik anca ikincisinde çocuk ağlayacak duruma geldi. Biz de çocuğa küfür etmemesi gerektiğini söyledik. O esnada aramızda tartışma yaşandı. Bunun üzerine Karamürsel futbolcuları üzerimize doğru koşarak, ‘Siz ne yapıyorsunuz, kimsiniz?’ diye tehditkâr konuşmalar yaptılar. Küfür ve hakaret ederek fiziki müdahale bulundular. Biri üstüme geldi, kendimi korumak amacıyla elimle sadece tuttum. Bizim vurma gibi bir ihtimalimiz olamaz. Biz görevimizi icra ettiğimiz esnada bunu yaptılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Biz sadece görevimizi yapıyorduk. 8-9 yaşındaki çocuğa da düpedüz küfür edilmesine vicdanımız el vermedi" dedi.