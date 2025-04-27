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Amatör maçta taraftarlar birbirine girdi, polis güçlükle ayırdı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 20:06
  • Giriş: 27.04.2025 20:06
  • Güncelleme: 27.04.2025 20:06
Kaynak: İHA
Amatör maçta taraftarlar birbirine girdi, polis güçlükle ayırdı

Çankırı’da oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasının ardından Çankırı FK ve Çubukspor taraftarları birbirine girdi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 29. hafta karşılaşmasında Çankırı FK, evinde Çubukspor’u konuk etti. 1-1’lik skorla sonuçlanan karşılaşmanın ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Sahaya inen futbolcular arasındaki kavga polis ekipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga sırasında bazı taraftarlar ise aldığı darbelerle yaralandı.

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