Amatör müzisyen, evinde ölü bulundu
Amatör müzisyen Çınar Ersanlı (40), Kadıköy'deki evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Amatör müzisyen Çınar Ersanlı (40), yakınlarının çilingir yardımıyla girdiği Kadıköy'deki dairesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Feneryolu Mahallesi Saldıray Sokak'ta yaşayan Çınar Ersanlı'nın evine giden yakınları, Ersanlı'nın elleri ve ayakları bağlı hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cinayet şüphesi üzerinde duran polisin çalışması sürüyor.