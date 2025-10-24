Amatör spora 3 milyon TL’lik destek

Merkezefendi Belediyesi her yıl olduğu gibi Amatör Spor Kulüplerine malzeme ve ekipman desteği sağlamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteğinde bulunmak için Merkezefendi Kültür Merkezi’nde kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya geldi. Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte futbol, voleybol, basketbol ve engelli spor kulüplerinin branşlarında faaliyet gösteren toplamda 60 spor kulübüne yaklaşık 3 Milyon TL’nin üzerinde ekipman desteği sağlandı. Merkezefendi Belediyesi, amatör spor kulüplerine verilen destek ile yaklaşık 20 bin sporcuya dokunuyor.

Amatör spor kulüplerinin spor malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, sporun yaygınlaşması ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Türk futbolunun önemli isimlerinden, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural da katılarak söyleşi gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Belediye başkanları yollar yapar, parklar yapar ama biz farklı bir belediyecilik yapmak istiyoruz demiştik, biz hiçbir zaman sanatı ve sporu bırakmayacağız dedik. Şunu görüyoruz ki; sanata ve spora profesyonel olmasa da kötü alışkanlıklardan uzak duracağını biliyoruz. Genç sporcularımızın gelişiminin daha iyi olacağını, sağlıklı nesiller yetiştireceğimizi bilerek bu yola çıktık ve hiçbir zaman da bırakmadık. Amatör spor kulüpleri bizim için çok kıymetli. Spor kulübümüzün çatısı altında birçok branşta bizde belediye olarak eğitim veriyoruz. Bu işbirliğin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, “Değerli spor dostu Merkezefendi Belediye Başkanım, biz amatörler ne zaman kapınızı çalsak o kapı bize açılıyor ve hiç hayır kelimesini duymadık. Bu zorlu ve sıkıntılı günlerde bile bizleri düşündünüz ve bu malzemeleri dağıtıyorsunuz. Bu kulüplerimiz için bir can suyu, destekte bulundunuz ve bulunmaya devam ediyorsunuz. Bizlere sahip çıkan tüm belediye başkanlarımıza huzurunda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.