Amazighler, 2976 yılına girdi

Kuzey Afrika'nın yerli halkı olan Amazighler (Berberiler), dünya genelinde kullanılan takvimden yaklaşık bin yıl önde olan 2976 yılına girdi.

BBC'de yer alan habere göre, Yennayer olarak bilinen Amazigh yeni yılı, Cezayir, Fas, Tunus ve Libya'da yaşadıkları bölgeye bağlı olarak 12 ile 14 Ocak arasında başlıyor.

Bu nedenle, son birkaç gündür aileler büyük ziyafetler düzenliyor, şenlik ateşleri yakıyor ve geleneksel müzik çalıyor.

Köylerde ve kalabalık şehir sokaklarında “aseggas ameggaz” (mutlu yıllar) sesleri yankılanırken, bu özel gün için canlı renkli, özenle işlenmiş geleneksel kıyafetler giyildi.

"ÖZGÜR İNSANLAR"

“Amazigh” kelimesi “özgür insanlar” ya da “soylu insanlar” anlamına geliyor. Amazighler, kayıtlı tarihin başlangıcından bu yana bölgede yaşayan, Kuzey Afrika’nın en eski yerli halklarını oluşturan çeşitli etnik gruplardan meydana geliyor.

Resmi istatistiklerin yetersizliği nedeniyle nüfus hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre Kuzey Afrika'da on milyonlarca Amazigh yaşıyor.

Cezayir ve Fas, Amazighler arasında en büyük nüfusa sahiptir. Fas'ın nüfusunun yüzde 40'ının Amazigh olduğu düşünülüyor.