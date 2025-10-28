Amazon 30 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD medyasında yer alan haberlere göre, e-ticaret ve teknoloji devi Amazon, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırırken maliyetleri düşürmek amacıyla on binlerce ofis çalışanını işten çıkaracak.

Birçok haber kaynağı, salı günü başlayacak olan “kemer sıkma önlemi” kapsamında yaklaşık 30.000 kişinin işine son verileceğini bildirdi.

OFİS İŞLERİNİN YÜZDE 10’U GİDECEK

Bu kesinti, Amazon'daki yaklaşık 350.000 ofis işinin yaklaşık yüzde 10'unu temsil edecek, ancak şirketin 1,5 milyondan fazla çalışanının çoğunluğunu oluşturan dağıtım ve depo işgücünü etkilemeyeceği bildiriliyor.

Amazon hisseleri, potansiyel maliyet kesintisi haberinin yayılmasıyla resmi işlem gününü hafif yükselişle kapattı.

‘YAPAY ZEKA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ DEĞİŞTİRECEK’

Amazon CEO'su Andy Jassy, çevrimiçi olarak müşterilerle etkileşim kurmaktan ofisleri daha verimli hale getirmeye kadar işyeri operasyonlarını kolaylaştırma konusunda yapay zekanın potansiyelini övdü.

Jassy, Amazon'un son çeyrek kazanç raporu toplantısında, “Yapay zekanın her müşteri deneyimini değiştireceğine olan inancımız gerçeğe dönüşmeye başlıyor” dedi.