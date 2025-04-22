Amazon'dan Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam
Amazon, Türkiye’de sunduğu Prime abonelik hizmetine yeni bir zam yaptı. Uzun bir süre sabit kalan abonelik ücreti, yapılan son artışla birlikte yüzde 25 oranında yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Amazon, Türkiye'deki Prime abonelik ücretlerine yaklaşık %25 zam yaptı.
Son zam ile birlikte Amazon Prime’ın aylık ücreti 39 TL’den 49,90 TL’ye çıktı.
Amazon son zammı Nisan 2023’te yapılmıştı.
2023'te yapılan zam ile Prime aboneliği 8 TL’den 39 TL’ye yükselmişti.
Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından gelen yeni zam, hizmetin Türkiye fiyatında ikinci büyük artış olarak kayda geçti.