Amazon deposunda ‘sıfır zam’ dayatıldı

Ethem Kutay TOKER

Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Amazon emek düşmanlığında sınır tanımıyor. Uzun çalışma saatleri, ağır iş yükü ve ihlal edilen molalarıyla dünyanın her yerinde sömürüyü sürdürüyor. Son yıllarda büyüyen e-ticaret hacmiyle beraber Amazon çalışanları daha da ağır şartlarda çalışmaya mahkûm edildi. 2018’de Türkiye pazarına giren Amazon dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da işçi düşmanlığı ile servetine servet katıyor. Amazon işçileri ağır çalışma şartlarının altında eziliyor.

İŞYERİ BASKI DOLU

İstanbul Tuzla’da bulunan Amazon deposundaki işçiler, baskı ve emek sömürüsü ile karşı karşıya. Depoda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş’e bağlı Türkiye Liman, Dok ve Gemi-İş Sendikası (Dok Gemi-İş) ise işçiler yerine işverenden yana tutumuyla eleştiriliyor. Depoda süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, işveren tarafı yüzünden tıkandı ancak işçiler, sendikalarının işveren ile ortak hareket etmesinden endişeli. Bir süredir devam eden TİS görüşmelerinde işveren tarafı 6 toplantının 5’inde teklif dahi sunmadı. İşveren, 6’ncı toplantıda sıfır zam dayatmasını masaya getirince süreç arabulucuya taşındı. İşyerindeki baskıcı tutumdan dolayı ismini açıklamak istemeyen bir Amazon depo işçisi çalışma şartlarını BirGün’e anlattı.

Depo işçisi, "Sendika bizden talep topladı ancak masaya bunlardan hiçbirini götürmedi. Taslakta bizim taleplerimiz yer almadı. Patron yüzde sıfır zam teklif etti, burada maaşlar 30-31 bin TL bandında. Bu da Amazon’un kendi işçileri için geçerli. Taşeron depo işçileri asgari ücret seviyesinde çalıştırılıyor. Patron da zam yapmayı reddediyor" diye konuştu. İşyerinde çalışma koşullarının insani olmadığına dikkati çeken işçi, "Kampanya dönemlerinde mola bile vermeden çalıştırılıyoruz. Ve bu dönemlerde yıllık izin dahi kullanamıyoruz. Bu dönemler bazen aylarca bile sürebiliyor” dedi. Aylarca izin hakları gasp edilerek çalıştırılan işçiler, yemek molaları gibi mesai haklarında da baskı gördüklerini anlatarak "Yemek molalarına bir iki dakika dahi erken çıkarsak hakkımızda tutanak tutuluyor. Geçmişe yönelik ‘kayıp zaman’ tutanakları tutuluyor. Tüm bunlara rağmen yüzde sıfır zam teklif ediliyor” ifadelerini kullandı.

Patronların "verimli ve hızlı çalışma ilkesi" adı altında ‘sıkı çalışma’ safsatasını dayattığını anlatan işçi, "İçeride telefonlarımız dolaplarda duruyor. Dış dünyayla iletişim kuramıyoruz. Cenazesi olduğunu insan kaynaklarından öğrenen iş arkadaşımız bile oldu” dedi. Depo işçisi, sözleşme masasında haklarının gözetilmediğinden endişe ettiklerini ifade ederek "Emeğimizin karşılığını almaya, sesimizi duyurmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.