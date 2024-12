Amazon Prime Gaming'in aralık ayındaki ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming, aralık ayında üyelerine sunduğu ücretsiz oyunları açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prime üyeleri bu ay STAR WARS: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Overcooked! 2, Call of Juarez: Gunslinger, DREDGE, Quake II, Disney Pixar WALL-E, Planet of Lana, Hero's Hour, The Coma: Recut, Electrician Simulator, ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition, Nine Witches: Family Disruption, Predator: Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition, Simulakros, Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition ve The Town of Light oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Kullanıcılar, Predator: Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition, Simulakros ve Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition oyunlarına 19 Aralık'tan itibaren ulaşabilecek.

The Town of Light oyunu ise 26 Aralık'ta ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.