Amazon Prime Gaming'in aralık ayındaki ücretsiz oyunları açıklandı
Amazon Prime Gaming'in, aralık ayındaki ücretsiz oyunları duyurdu. Bazı oyunlar 19 Aralık'tan itibaren, The Town of Light oyunu ise 26 Aralık'ta ücretsiz olarak sunulacak.
Amazon Prime Gaming, aralık ayında üyelerine sunduğu ücretsiz oyunları açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prime üyeleri bu ay STAR WARS: Bounty Hunter, Tomb Raider: Underworld, Overcooked! 2, Call of Juarez: Gunslinger, DREDGE, Quake II, Disney Pixar WALL-E, Planet of Lana, Hero's Hour, The Coma: Recut, Electrician Simulator, ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition, Nine Witches: Family Disruption, Predator: Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition, Simulakros, Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector’s Edition ve The Town of Light oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.
Kullanıcılar, Predator: Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe — Squadron Extended Edition, Simulakros ve Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition oyunlarına 19 Aralık'tan itibaren ulaşabilecek.
The Town of Light oyunu ise 26 Aralık'ta ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.