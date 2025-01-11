Amazon Prime Gaming'in ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ayrıcalığıyla bu ay birçok oyuna ve oyun içi içeriklere ücretsiz sahip olabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, bu ay Eastern Exorcist, The Bridge, BioShock 2 Remastered, Spirit Mancer, SkyDrift Infinity, GRIP, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Are You Smarter Than A 5th Grader, Deus Ex GOTY Edition, To The Rescue!, Star Stuff, Spitlings, Zombie Army 4: Dead War, ENDER LILIES: Quietus of the Knights, Blood West ve Super Meat Boy Forever oyunlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Prime Gaming kapsamında üyelere, süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.