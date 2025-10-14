Amazon Prime'ın abonelik ücretine zam

Amazon, Türkiye’de sunduğu Prime abonelik hizmetine yeni bir zam yaptı.

Son zam ile birlikte Amazon Prime’ın fiyatı 69,90 TL'ye yükseltildi.

Amazon Prime üyelerine gönderilen mesajda, "14 Ekim 2025 itibarıyla Prime üyeliğinin fiyatını ayda 69,90 TL olarak güncelliyoruz" denildi.

Amazon Prime, 2020 yılında 7.90 TL'lik abonelik fiyatı ile Türkiye pazarına girmişti. Üyelik fiyatı daha sonra 39 TL'ye, son olarak da 49.90 TL'ye yükseltilmişti.