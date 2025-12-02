Amazon yeni yapay zekâ çipini tanıttı

Amazon'un bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), Trainium3 adlı yeni yapay zekâ çipini piyasaya sürdü.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Trainium3 çipinin yapay zekâ modellerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle eğitme ve çalıştırma imkanı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, çipin gelişmiş tasarım yenilikleri, çipler arası veri akışını hızlandıran optimize bağlantılar ve büyük yapay zekâ modellerinde darboğazları ortadan kaldıran gelişmiş bellek sistemleriyle olağanüstü performans sağladığı ifade edildi.

Trainium3'ün önceki nesillere kıyasla yüzde 40 daha iyi enerji verimliliği sunduğu, bu sayede daha uygun maliyetli yapay zekâ altyapısı sağlarken veri merkezlerinin çevresel etkisini azalttığı bilgisi verildi.

Açıklamada, AWS'nin Trainium4 çipi üzerinde de çalıştığı, bu çipin, Nvidia'nın NVLink Fusion yüksek hızlı çip bağlantı teknolojisini destekleyecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Amazon'un Trainium3 çipini piyasaya sürmesi, Nvidia'nın öne çıktığı yapay zekâ çip pazarındaki rekabetin daha da kızışacağı yönünde yorumlara yol açtı.