Amazon’a 2,5 milyar dolarlık ceza

Amazon, müşterilerini Prime üyeliklerine kaydolmaya kandırdığı ve bunu yaptıktan sonra üyeliklerini iptal etmeyi zorlaştırdığı iddiasıyla Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 2,5 milyar dolarlık (103 milyar TL) bir anlaşmaya vardı.

Seattle şirketi, ajans tarihindeki en büyük kural ihlali cezası olarak 1 milyar dolar (41,5 milyar TL) para cezası ödeyecek ve Prime'a istemeden kaydolan veya aboneliklerini iptal etmekten caydırılan tüketicilere 1,5 milyar dolar (62,3 milyar TL) geri ödeme yapacak.