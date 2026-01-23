Amazon’da yapay zekâ gerekçesiyle yeni işten çıkarma dalgası

Şirket yaklaşık 30 bin kurumsal çalışanı işten çıkarma hedefinin bir parçası olarak önümüzdeki hafta ikinci bir işten çıkarma dalgası planlıyor.

BloomberHT'de yer alan habere göre, Amazon.com Inc., bürokrasiyi sadeleştirme çabalarını hızlandırarak binlerce kurumsal çalışanını daha işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, şirket yaklaşık 30 bin kurumsal çalışanı işten çıkarma hedefinin bir parçası olarak önümüzdeki hafta ikinci bir işten çıkarma dalgası planlıyor.

Şirket, Ekim ayında yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanın işine son vermişti; bu sayı, Reuters tarafından ilk kez bildirilen 30 bin kişilik hedefin yaklaşık yarısıydı.

Bu seferki toplam işten çıkarma sayısının geçen yılla yaklaşık aynı olması bekleniyor ve işten çıkarmaların Salı günü başlayabileceği belirtiliyor.

Amazon sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken şirketin Amazon Web Services, perakende, Prime Video ve insan kaynakları (People Experience and Technology olarak da biliniyor) birimlerindeki işlerin etkileneceği belirtildi. Ancak tam kapsamın net olmadığı ifade edildi. Kaynaklar, Amazon'un planlarının ayrıntılarının değişebileceği konusunda uyardı.

ÖNCEKİ KESİNTİLER VE YAPAY ZEKÂ BAĞLANTISI

Seattle merkezli çevrimiçi perakendeci, Ekim ayındaki işten çıkarmaları yapay zeka yazılımlarının yükselişine bağlayarak, şirket içi bir mektupta "bu nesil yapay zeka, internetten bu yana gördüğümüz en dönüştürücü teknoloji ve şirketlerin her zamankinden çok daha hızlı inovasyon yapmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Şirket 30 Eylül itibariyle toplamda yaklaşık 1,57 milyon kişiyi istihdam ederken, bunların çoğu depolarda çalışıyordu. İşten çıkarmalar, yaklaşık 350 bin kişiden oluşan kurumsal iş gücünü etkiliyor.