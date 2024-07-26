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Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Diyarbakır'da Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki H.B., isimli çocuk gözden kayboldu. İhbar üzerine, su altı arama ve kurtarma ekibinin çalışması sonucu H.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel
  • 26.07.2024 17:37
  • Giriş: 26.07.2024 17:37
  • Güncelleme: 26.07.2024 17:40
Kaynak: AA
Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
Fotoğraf: İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Köseli Mahallesi'nde Ambar Çayı'na giren H.B, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı su altı arama ve kurtarma ekibinin çalışması sonucu H.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenaze, Bismil Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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