Ambargo yayıncılığa zarar veriyor

Haber Merkezi

Türkiye’deki 9 internet haber sitesi, Google’ın uyguladığı ve haber sitelerinin okur trafiğini ciddi biçimde düşüren uygulamalara karşı ortak bir bildiri yayınladı. Yayıncılar Google kaynaklı trafik kayıplarının “mali yapılarına geri dönülmez zararlar verme riski taşıdığı"nı belirtti.

Ocak ayı sonundan itibaren Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen trafik akışı, birçok haber sitesi için yüzde 98’e varan oranlarda azalmıştı. Benzer bir durum Ekim 2024’te yaşanmış ve yaklaşık bir ay sürmüştü. Son olarak birkaç gün önce Gazete Duvar Google kaynaklı trafik kayıplarına da atıfta bulunarak kapandığını duyurmuştu. Artı Gerçek, BirGün, Diken, Ekonomim, Gazete Pencere, Kısa Dalga, Medyascope, T24 ve İlke TV’nin imzasını taşıyan bildiride, "Google tarafından görmezden gelinenlerin oluşturduğu bu ‘yeni’ internet haber ekosistemi, kamuoyunun habere erişimini zorlaştırıyor" denildi.

DESTEK YAĞDI

Bildiriye toplumun birçok kesiminden destek yağarken, bağımsız medya kuruluşlarıyla dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydin, "Sevgili okurlarımız. Google’ın muhalif medyaya uyguladığı gizli sansürü etkisizleştirmek için tarayıcınıza okumak istediğiniz haber sitesinin internet adresini girerek yapabiliriz. BirGün’ün haberlerine http://birgun.net üzerinden ulaşabilirsiniz" çağrısı yaptı.

BirGün Web Koordinatörü Berkant Gültekin, "Aralarında gazetemiz BirGün’ün de olduğu 9 medya kuruluşu, Google’nın ambargosuna karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamanın yayına hazırlandığı sırada, tam da sözünü ettiğimiz olası sonuçları doğrularcasına Gazete Duvar kapandı ve bir imza eksildi. Bu işin ciddiyetine tüm kamuoyunun varması gerekiyor" dedi.

Gazeteci Ozan Gündoğdu ise, "Yeni bir çağa giriyoruz. Teknoloji oligarklarının çağına… Artık sadece reklamlarla finanse edilen, 19’uncu yüzyıl modeli, neredeyse bedava tüketilen bir medya yaşayamıyor. Okur, dinleyici veya izleyici medyayı maddi olarak desteklemezse bağımsız medya yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK’TAN AÇIKLAMA

Google’ın trafik ambargosuna ilişkin CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, "Google yetkilileri tarafından; algoritma değişikliği nedeniyle herhangi bir internet adresinin hedef alınmadığı, herhangi bir internet adresini kayıracak veya ayrıştıracak yönde bir değişiklik yapılmadığı hususunda bilgi verilmiş olmakla birlikte konuya ilişkin Google yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir" denildi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp da Meclis’te yaptığı konuşmada, "Gazete Duvar Google’ın algoritma değişikliğinin öne çıktığı köklü gerekçelerle yayın durdurma kararı aldı. Gazete Duvar’ın bu kararı almak zorunda kalması Google’ın haber alma hakkına yönelik müdahalesinin sonucudur çünkü Google’ın algoritma değişikliği hakikate karşı aleni bir ambargodur. Bu ambargoya karşı vakit geçirmeksizin demokratik, basın özgürlüğünün evrensel ilkeleriyle uyumlu, bağımsız ve tarafsız medyayı önceleyen bir dijital telif yasasını ivedilikle çıkarmalıyız ve herkesi Google üzerinden değil, doğrudan okuru oldukları internet sitelerine girerek habere ulaşmaya, bu gizli ambargoyu delmeye çağırıyorum" ifadelerin kullandı.

‘BİLEREK YAPMIYORUZ’

İnternet sitelerinin açıklaması Reuters tarafından haberleştirildi. Haberde ismi verilmeyen bir Google yetkilisinin "Bilerek yapmıyoruz" sözü aktarılırken, mevcut durumun neden yaşandığına dair bir açıklama yapılmadı.