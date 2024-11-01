Ambargoya ‘hayır’ diyen bakan kovuldu

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik, ticari ve finansal ambargosunun kaldırılması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Tasarı için “evet” oyu kullanan Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin talimatıyla görevden alındı.

Oylamada, 187 ülke tasarının lehine oy kullanırken, tasarıya sadece ABD ve İsrail karşı çıktı. Oylamada Moldova ise çekimser kaldı. BM Genel Kurulu’nda, 1992 yılından bu yana 32’nci defa ABD’nin Küba’ya uyguladığı ambargoya son vermesini talep edilmiş oldu.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada ülkenin dış politikasının “derin bir değişimden geçtiği” belirtilerek “Ülkemiz, Küba diktatörlüğüne kategorik olarak karşıdır ve insan hakları ile bireysel özgürlüklerin ihlalini sürdüren tüm rejimleri kınamaya devam edecektir” denildi. Mondino’nun yerine Gerardo Werthein’ın atandığı belirtildi.