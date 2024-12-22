Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin düşme anı kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarptı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

DÜŞME ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Muğla’daki helikopterin hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına yansıdı.

Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 22, 2024

Görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı yer alıyor.