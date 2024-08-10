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Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ambulansın önünü kesen sürücü, 112 ekiplerine korku dolu anlar yaşattı. Şahıs camı yumruklarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 21:18
  • Giriş: 10.08.2024 21:18
  • Güncelleme: 10.08.2024 21:18
Kaynak: İHA
Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı


Olay, Öğretmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K.’nın dönüş yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADV 981 plakalı araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı. Bu sırada korku dolu anlar yaşayan sağlık personeli 2 kadın ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Camı yumrukladıktan sonra otomobiline binen şahıs uzaklaşırken, sağlık ekipleri polise yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.

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