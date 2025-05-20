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Ambulanssız sevk iddiası

Güncel
  • 20.05.2025 05:00
  • Giriş: 20.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 20.05.2025 05:00
Ambulanssız sevk iddiası
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanaması bulunan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun ambulans verilmeden Ağrı’dan Erzurum’a gönderildiği öne sürüldü. İddialara göre, acilde ilk müdahalesi yapılan çocuk ‘yeterli ekipman yok’ denilerek Erzurum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağrı Valiliği iddialara ilişkin ‘‘Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından hastamız, ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Hastamızın rahatsız olduğu halde ambulans verilmeden Erzurum’a sevk edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

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