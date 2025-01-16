Amca ile yeğenin torpil dayanışması

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi)’de yaşananlar, “AKP’nin istihdam politikasının özeti” olabilecek nitelikte.

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu Sinan Yıldız’ın DHMİ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı’na atandığı, Aralık 2024’te ise açık öğretim mezunu Tuncay Balcı’nın ise Acil Yardım ve Güvenlik Daire Başkanlığı’na getirildiği DHMİ’de son yaşananlar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Açık öğretim mezunu olduğu için ataması eleştirilen Tuncay Balcı’nın ilk icraatının yeğeniyle ilgili olması dikkati çekti. CHP Milletvekili Ulaş Karasu’nun verdiği bilgiye göre, “Telefonla kendini hakim, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı” gerekçesiyle güvenlik görevlisi kartı iptal edilen yeğen Mert Balcı’nın kartı yeniden çıkarıldı. Mert Balcı’nın 13 Ocak’ta işbaşı yaptığı belirtildi.

İktidarın, Türkiye’nin tüm kurumlarında liyakati çökerttiğini savunan CHP’li Ulaş Karasu, “DHMİ’de yaşananlar akıl almaz türde. Yeğen Mert Balcı’nın DHMİ’de işbaşı yapması için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey isimlerin arandığı ve ısrarcı olunudğu iddiaları da var” dedi.

Türkiye’de milyonlarca gencin iş aradığının altını çizen Karasu, şunları kaydetti: “Çoğu eş-dost-akraba olanların tek bir kriter aranmaksızın, üstelik suçları silinip ahbap çavuş ilişkileriyle torpille böylesine önemli kurumlarda işe alınması suç. Suçlular cezasını çekmeli. Milyonlarca gence yapılmış bir haksızlık. Liyakatli ve iş arayan tüm vatandaşlarımız adına bu konunun takipçisi olacağım.”

BAKAN’A ZOR SORULAR

CHP’li Karasu, iddiasını Meclis gündemine de taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na konuya ilişkin soru yöneltti. Karasu “Mert Balcı’nın telefonla kendini hakim, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapma suçundan dolayı ceza aldığı iddiası doğru mudur? Almış ise hangi mevzuat çerçevesinde kurumda istihdam edilmiştir?” dedi.